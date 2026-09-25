Иран предложил США план, предусматривающий возобновление судоходства через Ормузский пролив через семь дней при выполнении ряда условий, заявил глава МИД Аббас Арагчи.

«Как только они его примут, уже со следующего дня может пойти отсчет, и через семь дней пролив будет открыт», — сказал он.

Тегеран требует снятия морской блокады, размораживания иранских активов и прекращения боевых действий «на всех фронтах».

США, по данным Financial Times, не намерены возвращаться к прежнему меморандуму и настаивают на более широком соглашении, которое включало бы также ядерную программу Ирана.

После заявления Арагчи нефть Brent подешевела ниже $106 за баррель.