Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен без прекращения кровопролития в Газе, закрепления режима прекращения огня и создания условий для политического будущего палестинцев.

«Недостаточно просто сказать: пусть война в Газе прекратится», – заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, необходимо создать механизмы, которые не позволят возобновить боевые действия, ускорить восстановление Газы и обеспечить палестинцам достойное будущее на их собственной земле.

Эрдоган отметил, что в рамках мирного плана практически все стороны, включая палестинское движение ХАМАС, продемонстрировали готовность к позитивным шагам и выразили стремление к урегулированию.

Турецкий президент также призвал международное сообщество, прежде всего США, добиваться от Израиля соблюдения договоренностей и выполнения обязательств по мирному плану.

Эрдоган подчеркнул, что прекращение огня должно стать основой для восстановления Газы и дальнейшего политического урегулирования, а не временной паузой перед новым витком боевых действий.