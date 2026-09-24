Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Мекканское соглашение «сильным шагом в правильном направлении», которое призвано создать в регионе новую систему безопасности и стабильности.

«Мы стремимся создать с помощью Мекканского соглашения ось стабильности, которой больше всего не хватает нашему региону», – заявил Эрдоган на встрече с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

По словам турецкого лидера, реализация столь масштабной инициативы в сложном регионе неизбежно столкнется с определенными испытаниями. Он подчеркнул, что Турция обладает достаточным государственным опытом, чтобы «не поддаваться на провокации и не попадать в ловушки».

Эрдоган отметил, что после завершения работы по институционализации соглашения страны смогут двигаться вперед еще увереннее. Он также заявил, что его участники стремятся к созданию системы, в рамках которой региональные проблемы будут решаться самими странами региона, без навязывания внешних рецептов безопасности.

Турецкий лидер подчеркнул, что соглашение основано на принципе коллективного сдерживания и обороны.