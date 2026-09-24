Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что расширение израильских поселений на Западном берегу ускоряется, а Иерусалим «изолируется и иудаизируется».

В ходе выступления на Генассамблеи ООН по видеосвязи Аббас подчеркнул, что Западный берег все сильнее фрагментируется, а насилие со стороны поселенцев усиливается при поддержке израильских сил. Он

«Кража земли, снос домов, блокпосты и рейды продолжаются в рамках системы законов, мер и практик, основанных на расовой дискриминации, этнических чистках и государственном терроризме», – отметил палестинский лидер.

Он также предупредил, что происходящее угрожает существованию палестинского народа. Аббас также указал на стремление Израиля вытеснить палестинцев с их земель. Он обвинил Израиль в ведении в Газе «геноцидной войны» и защите «терроризма поселенцев» на Западном берегу.

Президент Палестины призвал международное сообщество защитить палестинский народ, обеспечить его присутствие на своей земле и положить конец израильской оккупации.

Аббас также подчеркнул необходимость реализации решения о создании двух государств на основе международного права. По его словам, такое решение «гарантирует мир для всех».