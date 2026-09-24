Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны продолжать укреплять сотрудничество, подчеркнув ответственность двух стран за содействие развитию и прогрессу человечества.

«Китай и США, как две великие державы, несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества. Китай и США выиграют от сотрудничества и оба проиграют от конфронтации. Конкуренция должна быть здоровой и оставаться в разумных пределах», – заявил председатель КНР.

Он также отметил личные отношения с Трампом.

«Президент Трамп и я относимся друг к другу с уважением. Мы установили личные отношения и поддерживаем связь», – сказал Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, Китай и США являются великими странами, а их народы – великими народами.

По его словам, военные двух стран должны поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы предотвращения кризисов.

Си Цзиньпин также остановился на общей истории двух народов.

«Во Второй мировой китайцы и американцы сражались плечом к плечу против фашистской агрессии, и обе страны помнят эту историю», – добавил он.

Он также сообщил, что Китай намерен пригласить 100 тысяч молодых американцев посетить страну для обменов и учебы в ближайшие пять лет.

Председатель КНР отдельно остановился на сотрудничестве двух стран в сфере искусственного интеллекта.

«И Китай, и Соединенные Штаты являются ведущими странами в области искусственного интеллекта. Мы обладаем как возможностями, так и ответственностью за то, чтобы развивать искусственный интеллект и управлять им во благо, а также обеспечивать, чтобы развитие ИИ всегда оставалось под контролем человека и служило благополучию людей», – заявил он.

18:15 Президент США Дональд Трамп заявил, что за годы общения с председателем КНР Си Цзиньпином между ними сложились крепкие дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и интересах двух стран.

«Мы с председателем Си построили настоящую дружбу. Я думаю, что это очень важно для наших стран», – заявил Трамп.

По его словам, их отношения начали складываться после его первой победы на президентских выборах в 2016 году. С тех пор лидеры неоднократно встречались в разных странах, в том числе в Германии, Аргентине, Японии и Южной Корее, а также в Пекине и Палм-Бич.

Нынешняя встреча стала первой личной встречей Трампа и Си в Белом доме. Трамп отметил изменения, произошедшие в резиденции президента США с момента последнего визита китайского лидера.

«Как уже увидел председатель Си, с момента его последнего визита сюда многое изменилось», – сказал американский президент.

По его словам, он с китайским лидером добились большого прогресса в отношениях США и Китая. Американский лидер также отметил, что Совет по торговле помогает сделать торговые отношения более сбалансированными.

«Мы обсудим безопасность, технологии и «суперинтеллект»… Решения, которые мы примем сейчас, могут обеспечить мир и процветание на десятилетия», – добавил он.

Трамп также напомнил, что США и Китай уже вместе сражались во Второй мировой войне.