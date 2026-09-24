Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что отношения Еревана с Москвой уже не могут оставаться прежними после прекращения конфликта с Азербайджаном.

«Армения больше 30 лет жила в условиях конфликта, сейчас очевидно, хочешь ты этого или нет, что отношения с Россией не могут быть прежними, поскольку у Армении больше нет конфликта с Азербайджаном», – заявил Симонян в беседе с журналистами.

По словам Симоняна, на отношения также влияют изменения политической и экономической ситуации, в том числе появление новых маршрутов и реализация проекта Среднего коридора. Он отметил, что открытие коммуникаций уже позволяет Армении осуществлять закупки у Азербайджана.

«В самой России тоже многое изменилось, да, направления ее закупок изменились в сторону Китая, Северной Кореи, европейские рынки уже закрылись. Это не может не повлиять на экономические отношения», – заявил Симонян.

По его словам, Ереван рассчитывает обсудить с Москвой экономические интересы обеих стран.