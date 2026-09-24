Азербайджан считает проект TRIPP не только транспортным коридором, но и возможностью расширить региональные энергетические связи и диверсифицировать источники энергии, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе выступления на мероприятии «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP», организованном правительством США в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Байрамов отметил, что развитие транспортно-логистических связей может ускорить экономический рост в регионе, повысить устойчивость цепочек поставок и создать новые инвестиционные возможности.

Основное внимание на мероприятии было уделено проекту TRIPP, который предусматривает создание беспрепятственного мультимодального транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. По оценке азербайджанской стороны, проект также будет способствовать развитию более широких региональных связей и укреплению долгосрочного мира.

Байрамов высоко оценил усилия США по реализации TRIPP и поблагодарил Вашингтон за поддержку проекта.

Глава МИД подчеркнул, что потенциал TRIPP выходит за рамки транспортной сферы. По его словам, проект может способствовать развитию региональных энергетических связей и диверсификации источников энергии.

Министр также отметил инвестиции Азербайджана в создание интегрированного транспортно-логистического хаба вокруг Бакинского порта и Алятской свободной экономической зоны.

Отдельное внимание глава ведомства уделил цифровизации, упрощению логистических и таможенных процедур и координации между региональными партнерами. В частности, он отметил дорожные карты по взаимодействию Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии в сфере транспорта.

По оценке азербайджанской стороны, развитие Транскаспийского маршрута и таких проектов, как TRIPP, позволит теснее связать страны и рынки региона, расширив возможности для торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества.