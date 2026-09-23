Президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали в Нью-Йорке соглашение об усилении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщило финское Министерство обороны.

Документ предусматривает обмен технологиями и опытом, сотрудничество в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных проектах, а также реализацию совместных инициатив, в том числе в сфере беспилотных технологий.

Соглашение также предусматривает упрощение административных процедур для более эффективной передачи между странами оборонной техники и технологий.