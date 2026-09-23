Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с резкой критикой Израиля и США, назвав действия против Ирана агрессией и пообещав не склонять голову под давлением.

Говоря об Израиле, Пезешкиан заявил, что страна «наносит удары по любому району в любом городе, в любой провинции» и совершает убийства «как настоящий террорист».

По его словам, в результате действий Израиля в Газе были убиты более 80 тысяч мирных жителей.

Отдельно Пезешкиан остановился на ударах по Ирану.

«Наши невинные люди стали жертвами трусливых нападений, совершенных против нашей страны. Мы защищались с максимальной решимостью», – заявил президент Ирана.

По его словам, именно США незаконно убили верховного лидера Ирана, а также детей в школе Минаба и молодежь на стадионе Ламерда.

«Эти дети погибли под бомбами с применением оружия, использовавшегося США и Израилем. Они были невиновны и не совершали никаких преступлений. Те, кто сами являются террористами и воспитывают террористов, называют нас террористами!», – указал президент Ирана.

По словам Пезешкиана, США объявляют террористами любого, кто защищает себя от Соединенных Штатов и Израиля.

«В то время как сами США и Израиль убили тысячи детей», – добавил Пезешкиан.

По словам иранского президента, США и Израиль использовали против Ирана «новейшие технологии», однако Тегеран «не склонил головы».

Примечательно, что американский представитель покинул зал заседаний Генассамблеи ООН после заявлений Пезешкиана о действиях Вашингтона и Тель-Авива.

