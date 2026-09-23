В Тбилиси обсудили возможное подключение энергосистем стран Южного Кавказа к энергетической системе Турции и дальнейшую интеграцию региона. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос рассматривался на встрече председателя Комиссии по регулированию государственных услуг Армении Месропа Месропяна и председателя Совета европейских регуляторов энергетики (CEER) Педро Верделло. От Азербайджана на переговорах участвовал председатель совета Агентства по регулированию энергетики Самир Ахундов.

Стороны обсудили возможности взаимной интеграции энергетических систем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергетических систем региона к энергетической системе Турции.

Встреча прошла на полях 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики (WFER IX) в Тбилиси.

Идею объединения энергетических систем Армении, Турции и Азербайджана ранее поддерживал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В январе 2026 года он выступил за подключение Армении к энергосистемам Турции и Азербайджана.