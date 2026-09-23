Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что режим прекращения огня в Газе сохраняется, несмотря на его несовершенство, а гуманитарные усилия уже принесли «исторические результаты».

«В Газе сохраняется режим прекращения огня, несмотря на его несовершенство», – сказал Уиткофф на мероприятии, посвященном дальнейшим шагам по Газе.

По его словам, гуманитарные усилия уже принесли «исторические результаты».

«На оказание помощи и восстановление Газы были выделены, пожертвованы и обещаны миллиарды долларов… Джаред, ты невероятный, ты один из самых потрясающих людей», – сказал спецпосланник, обращаясь к Джареду Кушнеру.

Кушнер, в свою очередь, заявил, что дальнейшее восстановление Газы невозможно без ее демилитаризации.

«Мы хотим, чтобы сектор Газа процветал и смог реализовать свой полный потенциал. Для этого он должен быть полностью демилитаризован», – сказал он.

Представленный на мероприятии план предусматривает поэтапное восстановление сектора наряду с разоружением и созданием единой системы безопасности. На реализацию первого этапа планируется привлечь $2,45 млрд.