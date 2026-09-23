Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограниченное прекращение огня между Россией и Украиной может снизить напряженность, но не приведет к завершению конфликта.

«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем (поставки) зерна и энергоносителей», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом госсекретарь США отметил, что такое соглашение само по себе не станет завершением войны.

«Это не служит прекращению войны, но, на мой взгляд, может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряженность», – добавил он.

Рубио подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта возможно только путем переговоров.

«Война не закончится на поле боя. Эта война закончится, и, думаю, все признают, что это произойдет путем переговоров и заключения соглашения, и мы все это понимаем», – сказал госсекретарь США.

По его словам, чем раньше сторонам удастся достичь соглашения, тем меньше разрушений и жертв удастся избежать.

Переговоры Рубио и Лаврова прошли в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.