Министры иностранных дел Азербайджана и Беларуси Джейхун Байрамов и Максим Рыженков обсудили развитие стратегического партнерства и подписали два документа о сотрудничестве на 2027–2028 годы. Об этом говорится на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Стороны подчеркнули важную роль политического диалога на высшем уровне и контактов между лидерами двух стран в укреплении двусторонних связей. Отдельно была отмечена роль Совместной межправительственной комиссии в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Байрамов и Рыженков также отметили тесную координацию Азербайджана и Беларуси в рамках ООН, СНГ, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.

По итогам переговоров министры подписали План сотрудничества между МИД Азербайджана и МИД Беларуси на 2027–2028 годы.

Кроме того, стороны заключили Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В МИД Азербайджана отметили, что подписанные документы укрепят институциональную основу партнерства и координацию действий Баку и Минска в предстоящие годы.