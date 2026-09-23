Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами», – сказал Рубио.

Американский госсекретарь также допустил встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита. По его словам, что Вашингтон открыт к диалогу с Москвой.

Рубио выразил надежду, что российский лидер примет приглашение. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает саммит как возможность для России взаимодействовать с другими странами, а не только с Соединенными Штатами.