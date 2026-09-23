Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине, но не намерена приостанавливать боевые действия на время переговоров.

«Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира», – сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

При этом российский министр заявил, что Москва не станет делать паузу в военных действиях на период переговоров.

«Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — указал он.

По словам Лаврова, европейские страны, напротив, выступают за такую паузу, чтобы получить время для восстановления военных арсеналов Украины.

Министр также затронул вопрос границ Украины.

«Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили бы оппозицию выполнить обещанное, Украина бы осталась в границах 1991 года, за исключением Крыма», – указал глава МИД РФ.

Отдельно Лавров отметил заинтересованность Вашингтона в урегулировании конфликта. По его словам, во время недавнего визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили готовность американской стороны содействовать достижению соглашения по Украине.