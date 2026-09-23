Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран выступает за свободное судоходство в Ормузском проливе, но не позволит использовать этот водный путь против Ирана.

«Мы не можем допустить, чтобы одни получали свободный доступ к этому водному пути и извлекали из него выгоду, одновременно используя его для агрессии против нас – создавая для нас угрозу и ограничивая наш доступ к собственным водам», – сказал Пезешкиан, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, Ирану сейчас ограничивают доступ к собственному водному пути, одновременно продолжая поставлять в регион ракеты и «смертоносные военные технологии».

Пезешкиан также связал ситуацию вокруг Ормузского пролива с более широким вопросом безопасности в регионе.

Тегеран ранее заявлял о готовности открыть пролив в течение семи дней при условии снижения военного давления со стороны США и снятия блокады иранских портов.