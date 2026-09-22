Начальник Генерального штаба ВС Азербайджан Керим Велиев провел в Баку встречу с начальником Международного объединенного стратегического командования Генштаба Турции Себахаттином Кылынчем, сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

В ходе встречи Велиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на исторической дружбе, братстве и стратегическом партнерстве.

Стороны отметили, что совместные учения способствуют повышению профессиональной подготовки военнослужащих, расширению обмена опытом и укреплению взаимодействия между армиями двух стран.

Кроме того, участники переговоров обсудили сотрудничество в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, вопросы региональной безопасности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.