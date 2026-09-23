Военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана провели командно-штабные тренировки в рамках совместных военных учений «Сила единства – 2026». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Участники отрабатывали работу штабов, принятие решений командирами и управление подразделениями. В ходе тренировок штабы развернули в определенных районах, организовали их работу и маскировку.

Отдельные эпизоды учений прошли на учебных центрах «Гызылгая» в Ходжавендском районе и «Карабахлар» в Нахчыванской Автономной Республике, а также на полигоне «Бёюк-Зиря» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Командиры оценивали обстановку, анализировали ее изменения и принимали решения в соответствии с поставленными задачами.

Особое внимание на тренировках уделили взаимодействию военнослужащих трех стран при совместном выполнении задач.