Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что критика Мекканского соглашения как неработающего на фоне десятилетнего конфликта в Йемене преждевременна.

Выступая на панели «Турецко-американские отношения накануне столетия» в Нью-Йорке, Фидан обратился к бывшему послу США в Анкаре Джеймсу Джеффри и спросил, когда тот поступил на военную службу. Джеффри ответил, что около 50 лет назад.

После этого Фидан поинтересовался, сколько раз за это время применялась статья 5 НАТО. Из зала ответили: «Только один раз».

«Никто не критикует НАТО как «бумажного тигра». Но когда речь идет о недавно созданном оборонном альянсе, нам показывают 10-летний кризис в Йемене и говорят: «Смотрите, это не работает», – заявил глава турецкого МИД.

По словам Фидана, делать вывод о неэффективности нового оборонного соглашения на основании событий в Йемене преждевременно.