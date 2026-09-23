Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня.

«Мы призываем Россию наконец-то поступить так же в качестве необходимого шага для дипломатии и переговоров, которые приведут к миру… Украина хочет мира!» – заявил Сибига.

По словам украинского министра, Киев с марта 2025 года поддерживает полное, немедленное и безусловное прекращение огня.

Сибига также отметил необходимость возвращения в Украину вынужденно переселенных в Россию граждан страны и освобождения военнопленных.