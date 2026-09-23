Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал выступление российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН, заявив, что тот обвиняет в продолжении войны всех, кроме президента России Владимира Путина.

«Он предоставил много причин, почему Россия продолжает войну. Он обвинил Украину, США, Запад, НАТО, но не Путина», – заявил Сибига после выступления Лаврова.

По его словам, позиция Москвы за прошедшие годы не изменилась.

«Я сделал усилие, чтобы слушать скучные сказки и манипуляции Лаврова», – сказал украинский министр.

Сибига также обратился непосредственно к российской стороне с вопросами о ходе войны.

«Первое: почему ваш президент не сядет за стол переговоров с нашим президентом, чтобы завершить эту войну сейчас? Второе: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат, чтобы захватить несколько квадратных километров. За что они погибли? Третье: вы хотели взять Киев за три дня… Как так вышло, что через четыре года горит Москва?» – сказал он.

В своем выступлении Сибига призвал Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня, заявив, что Украина готова прекратить боевые действия «здесь и сейчас».

По словам главы МИД Украины, 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН «так или иначе поддерживают немедленное прекращение огня», тогда как Россия остается единственной страной, которая его блокирует.

«Россия накладывает вето не только на прекращение огня – Россия накладывает вето на мир. Путин мог закончить эту войну уже давно, но каждый день он выбирает эскалацию», – заявил Сибига.

Он также назвал войну России против Украины глобальной угрозой и призвал международное сообщество усилить дипломатические усилия, санкционное давление и ограничить доступ Москвы к технологиям.

Отдельно Сибига заявил, что Россия уже ведет войну против Европы, перечислив среди прочего диверсии, убийства, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в выборы и использование энергетики, продовольствия и миграции как инструментов давления.