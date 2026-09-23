Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры рассмотрели двустороннюю повестку, обсудили отношения Азербайджан – ЕС и обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, включая ситуацию с региональной безопасностью и вопросы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, опубликованного в соцсети X.

Встреча состоялась на фоне освобождения гражданина Франции Мартина Райана, который был осужден в Азербайджане на 10 лет лишения свободы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных, в числе которых был Райан. Позднее решение было исполнено, и французский гражданин вышел из Ленкоранского пенитенциарного учреждения.

В свою очередь Париж приветствовал решение об освобождении Райана. Министерство Европы и иностранных дел Франции назвало его «гуманитарным жестом» и заявило, что решение стало результатом «терпеливого и требовательного диалога» с азербайджанскими властями. Во французском МИД также отметили, что этот шаг открывает путь к нормализации отношений между двумя странами.