Федерация шахмат Украины выступила против участия советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка в команде кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова, заявив, что не уполномочивала его представлять украинскую федерацию.

Уроженец Москвы и президент Федерации шахмат Казахстана Турлов на этой неделе предложил Подоляку представлять Украину в руководстве FIDE и занять пост вице-президента в случае его победы на выборах. Подоляк принял предложение.

На этом фоне ФШУ заявила, что не поддерживает кандидатуру Турлова, не получала от него предложений о выдвижении украинского представителя и не уполномочивала Подоляка представлять федерацию.

«Эти события вызвали широкий общественный резонанс как в шахматном мире, так и в украинском обществе. Многие президенты национальных шахматных федераций, спортсмены и общественные деятели обратились в Федерацию шахмат Украины. Все они возмущены действиями Турлова и Подоляка, а также тем, что те проигнорировали ФШУ при определении представителя Украины в руководстве FIDE», – заявили в федерации.

В ФШУ также подчеркнули, что Подоляк не имеет отношения к федерации и украинской шахматной жизни.

«Согласно уставу FIDE, включение представителя страны в руководство организации требует выдвижения от национальной шахматной федерации той страны, которую этот человек представляет. Таким образом, действия Турлова и Подоляка сводятся лишь к переписке двух частных лиц в социальных сетях. Эти действия незаконны и представляют собой попытку рейдерского захвата ФШУ», – говорится в заявлении.

Федерация призвала Турлова и Подоляка отказаться от инициативы, а украинские власти – взять ситуацию под контроль.

Выборы президента и других руководителей FIDE пройдут 26–27 сентября на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. На пост президента претендуют Тимур Турлов, Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн.