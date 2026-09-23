США не присоединились к заявлению по Украине, представленному перед началом заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Документ представили верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Заседание Совбеза было посвящено ситуации вокруг Украины и прошло 23 сентября на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

К заявлению присоединились европейские страны и другие союзники Украины. При этом США, которые в последние недели активизировали дипломатические контакты с Москвой и Киевом, среди подписантов не значатся.