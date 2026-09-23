Украинский специалист Юрий Максимов возглавил азербайджанский клуб «Араз-Нахчыван», подписав контракт до конца сезона-2026/27. На посту главного тренера он сменил Джавида Гусейнова.

Для 58-летнего Максимова это возвращение в азербайджанский футбол. В декабре 2017 года он возглавил «Кешлю» (ныне «Шамахы») и уже в первом сезоне привел команду к победе в Кубке Азербайджана.

До нового назначения Максимов работал с «Ворсклой», «Днепром-1», «Полесьем», «Таразом», «Мордовией», «Металлургом», «Кривбассом», «Оболонью» и ЦСКА (Киев). Последним его клубом была «Ворскла».

На данный момент перед украинским специалистом стоит задача вывести «Араз-Нахчыван» с последнего места в чемпионате Азербайджана. Сам Максимов назвал это первой задачей команды и отметил, что уже изучил большинство матчей нового клуба.

«На данный момент наша первая задача – подняться с последнего места в турнирной таблице выше. Команда должна поверить в себя», – заявил Максимов.

Он также отметил, что хорошо знаком с азербайджанским футболом и некоторыми игроками команды. Первую тренировку с «Араз-Нахчываном» тренер планирует провести уже на следующий день после назначения.