В Ходжавендском районе Азербайджана состоялась церемония открытия совместных военных учений «Сила единства – 2026» с участием азербайджанских, турецких и узбекских военнослужащих, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Церемония прошла в учебном центре «Гызылгая». Выступавшие подчеркнули важность учений для развития сотрудничества между армиями Азербайджана, Турции и Узбекистана, совершенствования практических навыков подразделений и обмена опытом.

Также отмечалось значение учений для укрепления дружественных связей между военнослужащими и повышения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач.

После официальной части состоялось торжественное прохождение военнослужащих, участвующих в учениях, перед трибуной. Завершилась церемония концертной программой ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.