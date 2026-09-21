Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохебби заявил, что Иран готов атаковать объекты, которые ранее не подвергались ударам, если против страны будет предпринята новая агрессия. Об этом сообщает Reuters.

«Нашими целями больше не обязательно будут прежние объекты. У нас появились новые цели, которые еще не подвергались атакам, и в случае агрессии мы нанесем удары по ним», – сказал Мохебби.

По его словам, Тегеран также располагает новыми вооружениями и готов изменить «географию войны» в случае дальнейшей эскалации.