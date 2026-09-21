В последние годы Азербайджан активизировал сотрудничество с НАТО по линии военного строительства, и это далеко не случайно. Баку последовательно перестраивает национальные вооруженные силы по модели турецкой армии, которая является одной из крупнейших и наиболее боеспособных армий Североатлантического альянса. Логика этого процесса подсказывает, что дальнейшая унификация вооруженных сил Азербайджана и Турции неизбежно предполагает освоение натовских принципов управления, подготовки и применения войск.

Речь вовсе не идет о вступлении Азербайджана в НАТО или полном копировании западной военной системы. Баку перенимает отдельные элементы передового опыта альянса и адаптирует их к национальным условиям. Основным проводником этого процесса выступает Турция, позволяющая соединить натовские стандарты с собственным боевым опытом Азербайджана и особенностями Южного Кавказа.

Конечной целью является создание азербайджанской армии как уменьшенного функционального аналога турецких вооруженных сил. Подразделения двух стран должны использовать совместимые системы связи и управления, одинаково понимать поставленные задачи и действовать по единым процедурам. Чем выше эта совместимость, тем меньше времени потребуется для организации совместных действий в случае возникновения военной опасности.

Особое значение это приобретает в условиях растущих геополитических рисков и конфликтов практически по всему внешнему периметру Азербайджана. К северу продолжается вооруженное противостояние вокруг Украины, на юге сохраняется напряженность вокруг Ирана, а на Южном Кавказе новая система безопасности все еще находится в стадии формирования. Современные конфликты показывают, что военно-политическая ситуация может измениться за считаные дни, тогда как на согласование действий союзников времени может уже не остаться.

Весьма показательным в этой связи стало посещение руководящим составом Министерства обороны Азербайджана передовой оперативной базы роты Концепции оперативных возможностей Управления военной полиции. Во время ознакомления с деятельностью подразделения было отмечено, что проводимые на базе мероприятия приведены в соответствие со стандартами НАТО и направлены на обеспечение взаимодействия в миротворческих операциях.

На первый взгляд, речь идет о совершенствовании одного специализированного подразделения. Однако происходящее отражает значительно более широкий процесс. Освоение натовских стандартов распространяется уже не только на вооружение или отдельные элементы боевой подготовки, но и на организацию службы, оперативное планирование, связь, логистику, медицинское обеспечение и порядок принятия решений.

Концепция оперативных возможностей НАТО как раз предназначена для подготовки и оценки подразделений стран-партнеров, которые могут привлекаться к совместным операциям. Проверяется не только индивидуальная подготовка военнослужащих, но и способность всего подразделения действовать по единым процедурам. Фактически речь идет о формировании общего военного языка, без которого невозможно эффективное взаимодействие между армиями разных государств.

В данном случае выбор подразделения военной полиции также не случаен. Военная полиция Азербайджана была создана в апреле 1992 года и первоначально во многом сохраняла черты советской комендантской и гарнизонно-патрульной службы. В круг ее основных обязанностей входили поддержание воинской дисциплины, охрана объектов, поиск военнослужащих, самовольно оставивших часть, сопровождение задержанных и регулирование движения военного транспорта.

В последующие десятилетия структура постепенно преобразовывалась с учетом турецкой модели и общих стандартов НАТО. Теперь ее задачи не ограничиваются поддержанием порядка внутри военных городков. Современная военная полиция должна быть способна действовать в районе проведения операции, охранять базы и коммуникации, сопровождать колонны, контролировать передвижение военного транспорта и обеспечивать безопасность личного состава.

Создание передовой оперативной базы свидетельствует именно о таком изменении функций. Подразделение готовят не только к гарнизонной службе, но и к самостоятельному развертыванию в полевых условиях, в том числе в составе многонациональных сил. Для этого необходимы совместимые средства связи, единые процедуры охраны, собственная система обеспечения и способность взаимодействовать с иностранными военными подразделениями.

Важную роль в приобретении подобных компетенций сыграло участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях в Косово, Ираке и Афганистане. Именно в таких миссиях армия получает навыки, которые невозможно в полной мере приобрести на национальных учениях. Военнослужащие учатся работать в многонациональных штабах, согласовывать действия с иностранными контингентами, обеспечивать безопасность объектов и коммуникаций, а также поддерживать длительное развертывание вдали от постоянных баз.

Таким образом, участие в миротворческих операциях является не только вкладом Азербайджана в международную безопасность. Оно одновременно служит практической школой, через которую армия осваивает современные стандарты управления и взаимодействия. Полученные навыки затем внедряются в национальную систему подготовки и постепенно распространяются на другие подразделения.

На этом фоне проводимые мероприятия представляют собой очередной, но весьма показательный этап долгосрочной реформы. Ее конечным результатом должна стать компактная, мобильная и хорошо управляемая армия. В условиях растущей нестабильности вокруг Азербайджана это превращается из вопроса военной модернизации в один из важнейших элементов национальной безопасности.