Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева и его помощника Эльдара Амирова.

На заседании под председательством судьи Мурада Асланова были уточнены анкетные данные обвиняемых, а также разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Суд создал необходимые условия для реализации права обвиняемых на защиту и других процессуальных гарантий.

09:07 В Бакинском суде по тяжким преступлениями сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Подготовительное заседание по уголовному делу, как ожидается, пройдет под председательством судьи Мурада Асланова, сообщает Report.

Напомним, что Рамизу Мехтиеву предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, добытого преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.