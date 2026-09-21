Турецкую актрису и модель Афру Сарачоглу в понедельник задержали в аэропорту Стамбула в рамках расследования дела о наркотиках, сообщает издание Cumhuriyet.

Постановление о задержании 28-летней Сарачоглу прокуратура выдала 18 сентября. Актрису должны доставить в Институт судебной медицины для прохождения медицинского осмотра и проведения следственных процедур. При этом сама Сарачоглу тогда заявила, что находится за границей в рамках заранее запланированной деловой поездки.

«Я вернусь и дам свои показания как можно скорее», – указала она.

В рамках того же расследования прокуратура выдала постановления о задержании 24 человек, 21 из которых были задержаны. После процедур в Институте судебной медицины 10 подозреваемых отпустили. Суд арестовал музыкального продюсера Айтача Карта и бизнесмена Саята Зурнаджи.

Антинаркотические рейды против представителей шоу-бизнеса и предпринимателей проходят в Турции с конца 2025 года.

Сарачоглу получила широкую известность благодаря главной роли Сейран Шанлы в сериале «Зимородок» (2022–2025). Она также снималась в сериалах «Учитель» (2020), «Госпожа Фазилет и ее дочери» (2017–2018), «Йешильчам» (2021) и «Брат» (2025).

Сарачоглу считается одной из наиболее высокооплачиваемых актрис Турции – ее гонорар за одну серию составляет около 2,5 млн турецких лир ($51,2 тыс.).