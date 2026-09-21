Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским проведение выборов в стране. Об этом Федоров рассказал в интервью «Украинской Правде».

По его словам, речь шла о проведении сначала президентских, а позднее и парламентских выборов.