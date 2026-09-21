Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским проведение выборов в стране. Об этом Федоров рассказал в интервью «Украинской Правде».
По его словам, речь шла о проведении сначала президентских, а позднее и парламентских выборов.
«Еще в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что на выборы пошел бы бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, отказался. Я прямо сказал президенту, что «нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своем памятнике»», — передает издание слова Федорова.