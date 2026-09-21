Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в 2020 году у него была обнаружена смертельная болезнь. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По его словам, врачи давали Федорову шанс на выживание в 17 процентов. Экс-министр рассказал, как в одной из клиник ему посоветовали съездить домой, чтобы попрощаться с близкими.