Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «утратила контроль над своей дизельной промышленностью» на фоне конфликта с Украиной.
По словам Трампа, значительное число российских нефтеперерабатывающих заводов, выпускающих дизельное топливо, подверглись атакам и «по крайней мере временно» были выведены из строя.
«Эта нелепая и бесконечная война с Украиной должна закончиться. Страдает весь мир, в то время как ежемесячно гибнут 25 тысяч человек, в основном военнослужащих. Какой позор!» — написал Трамп.