Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «утратила контроль над своей дизельной промышленностью» на фоне конфликта с Украиной.

По словам Трампа, значительное число российских нефтеперерабатывающих заводов, выпускающих дизельное топливо, подверглись атакам и «по крайней мере временно» были выведены из строя.