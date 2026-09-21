Личные встречи с президентом Польши Каролем Навроцким стали частью платного пакета на международном бизнес-саммите в Нью-Йорке. Об этом сообщили польские журналисты Newsweek и Radio Zet.

По данным СМИ, фонд «Центр стратегий развития» организовал Polish-American Business Summit, где участникам предложили приобрести пакет Platinum за $100 тыс. (около 8,4 млн рублей). В пакет входила возможность личной встречи с Навроцким.

Публикация вызвала скандал в Польше. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка публично задался вопросом, можно ли получить доступ к президенту страны с помощью «крупного денежного перевода».

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик призвал Навроцкого публично прокомментировать информацию о продаже доступа к президенту.