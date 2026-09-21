Заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова о существенном сокращении числа разногласий между Москвой и Киевом пока не подтверждается другими сигналами из переговорного процесса. По словам политического аналитика Леонида Пастернака, говорить о серьезном продвижении к соглашению преждевременно.

«Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких видимых подвижек в российско-украинских переговорах сейчас нет. Господин Умеров знает несомненно больше, чем я, но, с моей точки зрения, пока нет никаких оснований говорить о серьезном прогрессе», — отметил эксперт в беседе с Minval Politika.

По его словам, позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам по-прежнему существенно расходятся. Одним из главных препятствий остается территориальный вопрос, в частности статус Донецкой и Луганской областей.

«Трудно поверить, что Украина согласится с Россией в том, что эти регионы становятся частью РФ в рамках договора о мире», — считает Пастернак.

Не менее сложным вопросом, по его оценке, остается будущее отношений Украины с НАТО. Эксперт отмечает, что представители украинской стороны допускают обсуждение отказа от интеграции в альянс в обмен на твердые гарантии безопасности, в том числе с возможностью размещения международного военного контингента на украинской территории. При этом, как подчеркивает Пастернак, Кремль с такой перспективой не согласен.

Еще одним фактором неопределенности он называет позицию самого Вашингтона. Аналитик считает, что США в какой-то момент могут отказаться от роли посредника, если Москве и Киеву не удастся договориться о прекращении огня.

«Невозможно упрашивать участников конфликта бесконечно долго. Всегда есть предел переговорных возможностей», — говорит политолог.

Отдельно Пастернак прокомментировал требование Дональда Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, напрямую с переговорным процессом этот вопрос не связан. Основная причина, считает эксперт, заключается в стремлении Вашингтона сдержать рост цен на топливо.

«Скорее, Трамп пытается сдержать цены на рынке топлива. В США галлон бензина уже стоит 4–5 долларов, и эта цена в ближайшие месяцы, если Украина продолжит атаки на российские НПЗ, будет выше», — считает Пастернак.

При этом он обращает внимание и на иранский фактор, который также влияет на ситуацию на энергетическом рынке. Однако, по мнению аналитика, у американского президента меньше возможностей воздействовать на Тегеран, поэтому Вашингтон пытается предотвратить возможный топливный кризис за счет воздействия на Киев.

Говоря о сочетании санкционного давления на Россию и продолжающихся поставок американского оружия Украине, Пастернак вновь подчеркнул, что рассматривать эти шаги как элементы финальной стадии переговоров пока оснований нет.

«Переговоры не приблизились к развязке. Ситуация скверная. Реального прогресса нет. Никто не идет на компромисс, а эскалация давно стала нормой в этом военном противостоянии», — заявил эксперт.

По его словам, Киев не готов идти на территориальные уступки и отказываться от международных гарантий безопасности. Москва, в свою очередь, как считает Пастернак, не согласится на мирное соглашение без решения территориального вопроса и изменения подхода НАТО и ЕС к стратегической поддержке Украины.

На этом фоне важное значение приобретает предстоящая встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. Пастернак напоминает, что украинский президент уже называл ее потенциально поворотной и связывал дипломатические контакты с продвижением переговоров.

По мнению аналитика, главным сигналом реального прогресса стало бы появление конкретной договоренности о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на нейтральной территории при посредничестве США — это могло бы произойти В Турции, США, Израиле, Китае, ЮАР. «Однако проведение таких переговоров в Москве или Киеве исключено», — добавил он.

При этом даже если стороны действительно приблизятся к согласованию отдельных вопросов, процесс, по мнению Пастернака, остается уязвимым для новой эскалации. Среди возможных факторов он называет мобилизацию в России, отправку войск НАТО в Украину или гибридные операции Кремля за пределами украинской территории.

Впрочем, эксперт считает, что наиболее жесткие сценарии могут остаться лишь предположениями. Даже при минимальных гарантиях, которые будут приемлемы для обеих сторон, Москва и Киев, по его мнению, способны прийти хотя бы к договоренности о дальнейшей дорожной карте.