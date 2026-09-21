Национальный банк Кыргызстана аннулировал лицензию компании «Платежный центр», которая осуществляла денежные переводы через систему «Золотая корона». Об этом сообщили в Национальном банке республики.

По данным регулятора, регистрация системы на территории Кыргызстана была аннулирована на основании заявления самого оператора.

Соответствующее решение опубликовано в реестре международных систем электронных денег на сайте Национального банка Кыргызстана.

ООО «Платежный центр» зарегистрировано в Новосибирске. Ранее компания была включена в санкционный список Европейского союза.