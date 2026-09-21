Государственные финансы столкнутся с дополнительной нагрузкой из-за растущих расходов на топливные субсидии: власти пытаются защитить домохозяйства и бизнес от последствий усугубляющегося энергетического кризиса.

Во многих странах правительства сталкиваются с призывами ввести или расширить меры поддержки потребителей после того, как на прошлой неделе нефть марки Brent подорожала почти до $110 за баррель. Расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует энергетические рынки, а цены на топливо на автозаправочных станциях достигли новых рекордных уровней, в том числе в США и Германии.

Согласно анализу Financial Times, основанному на данных Международного энергетического агентства (МЭА), за последние четыре месяца число стран, вводящих топливные субсидии для защиты потребителей от резкого роста цен, увеличилось более чем вдвое — с 16 до 38 к началу сентября.

На сегодняшний день 57 правительств снизили налоги на энергоносители по сравнению с 40 в конце апреля, а общее число стран, применяющих те или иные меры поддержки потребителей, выросло с 56 до 94.

В пятницу Франция продлила действие мер поддержки для водителей с большим пробегом, которые первоначально планировалось свернуть в конце сентября. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал «в самое ближайшее время» представить предложения по поддержке автомобилистов, столкнувшихся с высокими ценами на топливо. В Великобритании премьер-министр Энди Бернхэм испытывает давление с требованием оказать помощь как минимум домохозяйствам с низкими доходами, когда в следующем месяце он представит свой экономический план.

Эти меры еще больше усилят давление на государственные финансы в условиях падения мировых рынков облигаций. На прошлой неделе стоимость государственных заимствований США достигла максимального уровня с 2007 года на фоне ускорения инфляции и повышения процентных ставок центральными банками.

Правительства идут на подобные меры, несмотря на призывы Международного валютного фонда и других международных организаций делать вмешательство в энергетический сектор адресным и ограниченным по времени.

«Правительства пытаются найти способы смягчить удар, однако проблема заключается в том, что, однажды введя такие меры, от них крайне сложно отказаться», — заявил Пааша Махдави, директор лаборатории управления энергетикой и политической экономии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Рост бюджетной нагрузки в пятницу вызвал предупреждение со стороны еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По его словам, правительствам необходимо реагировать на «заметный рост» доходности суверенных облигаций.

«Это должно заставить серьезно задуматься: государства-члены должны уделять приоритетное внимание взвешенной бюджетной политике и придерживаться целевых показателей, установленных в среднесрочных планах», — заявил он.

Однако Европа находится в особенно уязвимом положении, поскольку вступает в зимний период с рекордно низкими запасами газа. Обычно страны ЕС используют газ из хранилищ для покрытия примерно трети потребления топлива в зимние месяцы.

В Великобритании, которая в значительной степени зависит от газа для производства электроэнергии и отопления, типичные счета домохозяйств за энергию в октябре должны вырасти на 4%. Поставщик EDF в настоящее время прогнозирует дополнительное повышение на 26% в январе, хотя окончательная цифра будет зависеть от динамики оптовых цен до середины ноября.

О серьезности ситуации свидетельствуют и слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что страны G7 в ближайшие недели проведут встречу для обсуждения возможности высвобождения дополнительных объемов нефти и топлива из стратегических резервов.

В бедной нефтью Юго-Восточной Азии рост цен может поставить под угрозу не только энергоснабжение, но и устойчивость государственных финансов.

Несколько крупнейших экономик региона — Индонезия, Малайзия и Таиланд — субсидируют цены на топливо. Резкое подорожание нефти увеличит стоимость таких программ и создаст дополнительную нагрузку на государственные бюджеты. Индонезия пообещала сохранить субсидии, тогда как Таиланд с марта постепенно сокращает их из-за бюджетных ограничений.

На Филиппинах, которые почти на 95% зависят от поставок нефти с Ближнего Востока, водители транспортных средств провели акции протеста после недавнего скачка цен на нефть и потребовали от правительства введения субсидий.

С трудностями сталкиваются и правительства африканских стран. Министр финансов и вице-президент Ботсваны Ндаба Гаолате заявил Financial Times, что правительство вынуждено вмешиваться, поскольку рост цен на топливо способствует ускорению инфляции.

«Нам пришлось принять соответствующие политические решения. Мы снизили топливные сборы, чтобы смягчить последствия для потребителей и бизнеса. Инфляция вышла за пределы диапазона, установленного Банком Ботсваны», — сказал он, имея в виду целевой диапазон инфляции центрального банка на уровне 3–6%.

Даже США не смогли избежать последствий кризиса, распространившегося по всему миру после атак на Иран 28 февраля.

Будучи крупнейшим в мире производителем нефти и газа, США обычно лучше защищены от глобальных ценовых шоков. Однако стоимость дизельного топлива в стране побила исторические рекорды и в пятницу приблизилась к $6,45 за галлон, согласно данным автомобильной ассоциации AAA. С начала войны цена выросла на 70%.

Хотя некоторые американские штаты в начале конфликта вводили так называемые «налоговые каникулы», федеральное правительство пока не предоставило общенациональных налоговых льгот или субсидий. Президент Дональд Трамп допустил возможность временной отмены федерального акциза на бензин в размере 18,4 цента за галлон, однако для этого потребуется одобрение Конгресса.

«Высокие цены на топливо, которые мы наблюдаем из-за этой войны, крайне токсичны с политической точки зрения, — отметил Махдави. — Они способны привести к поражению действующих властей на выборах и спровоцировать действительно серьезные политические перемены».