Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало критические высказывания депутата Сайяда Арана о порядке приема граждан министром здравоохранения. Депутат поднял этот вопрос на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Аран заявил, что гражданам бывает сложно напрямую обращаться к министру. По словам депутата, во время приема вокруг министра устанавливают баррикаду, из-за чего к нему практически не подступиться.

Депутат также утверждал, что перед приемом заранее составляют списки граждан с относительно «мягкими» жалобами, которых пропускают к министру, тогда как людям с более серьезными проблемами не дают возможности лично изложить свои претензии.

В Минздраве, комментируя эти заявления, заявили, что прием граждан министром и другими руководителями ведомства проводится в соответствии с установленным графиком.

«В Министерстве здравоохранения прием граждан министром и другими руководящими должностными лицами осуществляется в соответствии с установленным графиком. Соответствующая информация о приеме граждан размещается на официальном интернет-сайте министерства», — говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве также подчеркнули, что для правильного понимания ситуации необходимо учитывать распределение полномочий между должностными лицами.