Армяне стремятся арменизировать историю Кавказской Албании.

Об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМО) Фарид Шафиев на мероприятии, посвященном наследию Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана, сообщает Report.

Он отметил, что каждое государство, возникавшее на территории Азербайджана, оставило след в национальной идентичности.

«На территории Азербайджана существовал целый ряд государств, и каждое из них оставило определенный след в нашей государственности, в нашей национальной идентичности. Эти вопросы должны всесторонне исследоваться, в этом направлении ведется работа, переводятся книги и т.д. Однако опыт показывает, что любыми пробелами в этой сфере могут воспользоваться», — сказал Шафиев.

Он прокомментировал недавние заявления армянских радикалов о якобы «албанизации» церквей в Карабахе.