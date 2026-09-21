В Сумгайыте задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве через социальные сети.

В Сумгайытское городское управление полиции поступил ряд обращений от граждан, ставших жертвами мошенничества при покупке мелкого рогатого скота через объявления в соцсетях.

В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан 32-летний Орхан Гасанов, подозреваемый в совершении мошеннических действий.

В ходе расследования установлено, что Гасанов размещал в социальной сети TikTok объявления о продаже ягнят. После того как заинтересованные покупатели связывались с ним, он получал от них различные суммы в качестве задатка, а затем прекращал с ними связь.

Расследование продолжается.