Узбекистан рассматривает возможность участия в строительстве Нахчыванской железной дороги, которая в перспективе обеспечит выход к турецким портам Самсун и Стамбул.

Об этом стало известно по итогам презентации президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о реализации крупных проектов в транспортно-логистической сфере.

В рамках расширения международных транспортных маршрутов Узбекистан также развивает логистическую инфраструктуру в портах Актау, Туркменбаши и Баку на Каспийском море. Кроме того, страна рассматривает участие в развитии грузовой инфраструктуры в грузинских портах Поти и Анаклия.

Власти Узбекистана рассчитывают за счет этих проектов диверсифицировать маршруты поставок своей продукции на внешние рынки. В частности, речь идет о текстильной, химической, сельскохозяйственной и горно-металлургической продукции.