Нахчыванский государственный университет реорганизуется путем присоединения к нему Нахчыванского института учителей.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, Нахчыванский государственный университет является правопреемником Нахчыванского института учителей. Все права и обязательства, а также имущество института переходят Нахчыванскому государственному университету.
Министерству науки и образования поручено решить вопросы, вытекающие из постановления.