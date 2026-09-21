Нахчыванский государственный университет реорганизуется путем присоединения к нему Нахчыванского института учителей.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Нахчыванский государственный университет является правопреемником Нахчыванского института учителей. Все права и обязательства, а также имущество института переходят Нахчыванскому государственному университету.

Министерству науки и образования поручено решить вопросы, вытекающие из постановления.