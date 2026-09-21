В Азербайджане пассажиры теперь смогут получать уведомления о появлении свободных мест на рейсах, на которые ранее не удалось приобрести билет.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на портале biletim.az запущена новая функция, повышающая удобство для пассажиров.

При поиске билета на нужный рейс пользователь может активировать функцию уведомления, если свободных мест нет. Как только на этом рейсе появится свободное место, система автоматически отправит пользователю уведомление.

В AYNA отметили, что новая функция призвана упростить пассажирам приобретение билетов и сделать использование портала более удобным.

Ранее на портале также были внедрены другие возможности. В частности, пассажиры могут сканировать данные удостоверения личности с помощью телефона, что позволяет быстрее заполнять необходимые сведения при покупке билета.

Кроме того, пользователи могут сохранить в системе данные до пяти удостоверений личности и пяти заграничных паспортов.

Через приложение и сайт biletim.az пассажиры также могут приобретать электронные билеты сразу в обоих направлениях — туда и обратно.

Функция входа через myGov ID позволяет быстро авторизоваться на портале. Благодаря этому пользователи могут в дальнейшем изменять место или оформлять замену ранее приобретенных электронных билетов.