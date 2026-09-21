Украинские металлургические предприятия сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны турецкой продукции, при производстве которой используется дешевый российский сляб. Об этом заявил операционный директор группы «Метинвест» Александр Мироненко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, турецкие производители вытесняют украинскую продукцию сразу в нескольких сегментах — труб, рулонного проката и арматуры.

«Фактически это означает, что Украина покупает российский металл», — заявил Мироненко.

Он отметил, что проблема уже заметна на внутреннем рынке Украины. «Страна увеличивает закупки труб из Турции, тогда как украинские предприятия могли бы наращивать собственное производство», — добавил он.