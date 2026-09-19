Москва и Пекин намерены провести масштабные изыскания в районе Большого Алтая с привлечением профильных специалистов из Казахстана и Монголии. В Министерстве природных ресурсов рассказали о формировании новой рабочей группы, передает ТАСС. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном. Специалисты займутся координацией двустороннего сотрудничества в сфере недропользования.

До настоящего времени вопросы укрепления минерально-сырьевого потенциала обсуждались исключительно в рамках общих межправительственных комиссий. Теперь для детальной проработки совместных проектов создан отдельный профильный формат.

«С китайскими коллегами планируется работать по таким направлениям, как геологическое исследование приграничных территорий, включая совместные полевые, научные, аналитические и картосоставительские работы; проведение сравнительных геологических исследований Большого Алтая, в которых, помимо России и Китая, задействованы Казахстан и Монголия и многие другие направления», – подчеркнули в ведомстве.