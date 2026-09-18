Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента запрещает телеканалам CNN и MS NOW, а также изданию Politico доступ в Белый дом.

Причиной он назвал публикации, которые считает «фейковыми новостями». Трамп также обвинил Politico в получении от правительства США при администрации Джо Байдена государственного контракта на подписку стоимостью $8 млн.

«С этого момента я запрещаю доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также изданию Politico», — написал Трамп.

Президент США добавил, что вслед за этими СМИ ограничения могут коснуться и других изданий, которые, по его мнению, распространяют недостоверную информацию.