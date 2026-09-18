Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры (в том числе объектов оборонно-промышленного комплекса) от атак беспилотников и кибератак на фоне усиления российской гибридной угрозы.

«В последние недели угроза — в частности, российская гибридная угроза — с которой сталкиваются Европа и Франция, значительно усилилась», — сказал Макрон журналистам в Елисейском дворце по итогам встречи с лидерами политических партий.

Он добавил, что подобные атаки не останутся без ответа. Президент также обвинил Россию в попытках запугать европейские страны и ослабить поддержку Украины.