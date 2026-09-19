Весной 2026 года, в разгар войны США против Ирана, американские военные чиновники получили отчет, свидетельствовавший, что китайское судно на Ближнем Востоке перевозит компоненты для ядерной программы, рассказали CNN несколько источников, знакомых с инцидентом.

Пентагон начал готовиться к перехвату судна и высадке на борт вооруженных спецназовцев. В воздух подняли военные самолеты. Однако в последний момент перед началом операции чиновники решили детально изучить отчет и выяснили, что он составлен с помощью искусственного интеллекта, а чат-бот неверно идентифицировал груз на борту судна.

Отчет, который едва не стал причиной военной операции, подготовил аналитик Командования сил специального назначения США. Он отправил в чат-бот запрос о разведданных, касающихся судна. Чат-бот объединил открытые данные (OSINT) с секретными материалами радиоэлектронной разведки (SIGINT) из правительственных баз данных и сделал вывод о характере груза на борту.

После этого, как пишет CNN, аналитик снова воспользовался ИИ, чтобы оформить полученные выводы в стандартный разведывательный доклад и запустил его в рассылку.

Телеканал отмечает, что остается неясным, использовался ли коммерческий чат-бот или специализированный продукт, разработанный для правительства США. Также неизвестно, что именно было на борту судна — этого журналистам CNN установить не удалось.

По словам одного из источников телеканала, отчет «чуть не развязал войну», поскольку любая силовая операция США против китайского судна грозила перерасти в прямой вооруженный конфликт между двумя странами.