Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовало видео, посвященное участию ведомства в антитеррористической операции.

Сообщается, что 44-дневная Отечественная война и проведённые в сентябре 2023 года антитеррористические мероприятия локального характера были одними из важных этапов исторического процесса, завершившегося полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отмечается, что в ходе этих боёв военнослужащие и сотрудники полиции МВД выполняли поставленные задачи с высоким профессионализмом, отвагой и самоотверженностью.