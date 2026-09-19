Военное министерство США обнародовало пятиминутную видеозапись с неопознанным летающим объектом (НЛО), который движется со скоростью более 800 км/ч. Кадры вошли в шестой пакет архивных материалов ведомства об НЛО.

Согласно пояснительной записке, видео было снято в 2024 году на Ближнем Востоке. На записи виден белый сферический объект, который, по оценке авторов документа, двигался со скоростью около 500 миль в час (примерно 805 км/ч).

На кадрах объект пролетает как над сушей, так и над водной поверхностью. Его происхождение и природа в опубликованных материалах не установлены.